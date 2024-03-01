Майну рассказал, что ему нравится в тен Хаге

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну оценил методы работы Эрика тен Хага.

Нидерландский рулевой стал всё чаще доверять 18-летнему футболисту – с конца прошлого года тот закрепился в стартовом составе команды. Юный англичанин считается одним из главных открытий текущего сезона в Премьер-лиги.

«Что я ценю [в тен Хаге], так это его умение подталкивать игроков каждый день. Он всегда хочет большего от любого футболиста, и это, как мне кажется, помогает развиваться быстрее», – рассказал в интервью Sky Sports Майну, на счету которого два забитых мяча в 20 поединках за первую команду «красных дьяволов».