Гвардиола: «Стабильность «Манчестер Юнайтед» очевидна»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о текущем уровне «Манчестер Юнайтед».

3 марта на поле «горожан» состоится манчестерское дерби, которое пройдёт в рамках 27 тура Премьер-лиги.

«Игроки «Манчестер Юнайтед» могут создать что-то особенное одним действием. Они могут забивать после стандартов, с игры, при переходах. В 2024 году команда проиграла всего один матч – стабильность очевидна», – заявил в преддверии поединка испанский рулевой.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ с 59 очками. «Манчестер Юнайтед» – шестой с 44 баллами на счету.