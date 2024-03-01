Онана: «Мне было трудно, но сейчас я чувствую себя лучше»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о трудностях с адаптацией в клубе.

Камерунец пополнил ряды «красных дьяволов» летом прошлого года, перебравшись из миланского «Интера». В первой половине сезона вратарь постоянно подвергался критике из-за грубых ошибок, которые приводили к пропущенным мячам.

«Я знаю, какой я вратарь. Мне потребовалось 6-7 месяцев, чтобы просто чувствовать себя хорошо. Это было трудное время, но сейчас всё обстоит лучше. Я попал в новую обстановку, новую страну, и мне было нелегко ощущать себя здесь как дома по многим причинам.

Мои товарищи по команде всегда напоминали мне, кто я такой и почему оказался здесь. Они говорили, что кому-то требуется два года на адаптацию, кому-то – год», – приводит журналист Джеймс Дакер слова Онана.