Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Слухи связывают итальянского специалиста практически со всеми топ-клубами, рассматривающими смену тренера. К числу таковых относится и «Манчестер Юнайтед», чей рулевой Эрик тен Хаг не имеет гарантий относительно долгосрочного пребывания на «Олд Траффорд». По сведениям Football Insider, руководству «красных дьяволов» очень интересна кандидатура де Дзерби. Наставник «чаек» станет приоритетной опцией для манкунианцев, если тен Хаг покинет свой пост.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до середины 2026 года. Должность во главе «чаек» тренер занимает с осени 2022 года.