​Гвардиола: «Я ожидаю лучшего от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от дерби против «Манчестер Юнайтед».

«Чего я ожидаю от «Манчестер Юнайтед»? Я всегда ожидаю лучшего от наших соперников. Всегда. Я ожидаю лучшего от «Манчестер Юнайтед», но я не буду говорить, что они будут делать. Я очень уважаю соперников и не хочу, чтобы мои слова поняли неправильно. Я уважаю их клуб, их игроков, их тренера тен Хага.

Показатели Фодена и Холанна в играх с «МЮ»? Я не знаю, что будет в воскресенье. Если бы я знал, кто будет забивать голы, я бы включил этих игроков в состав. Но я не умею предсказывать будущее», - сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в воскресенье, 3 марта.