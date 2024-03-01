​Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о доминировании своей команды в английском футболе. В этом сезоне «горожане» могут стать чемпионами четвёртый год подряд.

«В 80-х доминировал «Ливерпуль», в 90-х – «Манчестер Юнайтед». Теперь мы выиграли семь титулов АПЛ за последние 11-12 лет. Да, это произошло, но за 50-60 лет ни в одной стране не было клуба, который бы постоянно доминировал. Мы лишь можем постараться продлить этот период ещё на несколько лет», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему дерби против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в воскресенье, 3 марта.