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​Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ

01 Марта 2024 • 19:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.25 X 6.10 2 10.50
03.03 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о доминировании своей команды в английском футболе. В этом сезоне «горожане» могут стать чемпионами четвёртый год подряд.

«В 80-х доминировал «Ливерпуль», в 90-х – «Манчестер Юнайтед». Теперь мы выиграли семь титулов АПЛ за последние 11-12 лет. Да, это произошло, но за 50-60 лет ни в одной стране не было клуба, который бы постоянно доминировал. Мы лишь можем постараться продлить этот период ещё на несколько лет», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему дерби против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в воскресенье, 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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