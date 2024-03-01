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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Появилась важная информация о будущем Зидана

01 Марта 2024 • 19:28 Комментировать

Зинедин Зидан уже почти три года находится без тренерской работы. В последнее время слухи связывали французского специалиста с «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф очень хочет видеть Зидана у руля команды.

Тем временем авторитетный журналист Питер Холл сообщает в социальных сетях о том, что шансов увидеть Зинедина Зидана каком-то этапе в Английской премьер-лиге нет. Француз не возглавит ни «Манчестер Юнайтед», ни какой-либо другой английский клуб. Холл ссылается на полученную из некоего источника информацию.

Напомним, что Зинедин Зидан ушёл из «Реала» после завершения сезона 2020/2021.

​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ

​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет назначить тренером Зидана

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан
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