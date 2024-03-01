​Гвардиола высказался о календаре «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о календаре своей команды.

«После игры с «Манчестер Юнайтед» у нас будет шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Дальше – поездка на «Энфилд». А потом, перед международным перерывом, у нас матч с «Ньюкаслом» и возможность выйти в полуфинал Кубка Англии.

С тех пор, как я приехал сюда, мы работаем, чтобы переживать такие моменты. Движемся шаг за шагом. Сейчас мы думаем о том, как сделать всё возможное в дерби с «Манчестер Юнайтед», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.