​Гвардиола дал понять, что Грилиш не сыграет в марте

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш на днях снова угодил в лазарет. На пятничной пресс-конференции у Хосепа Гвардиолы спросили, будет ли Грилиш готов к мартовским товарищеским матчам сборной Англии против Бразилии и Бельгии.

«Я так не думаю. Я не разговаривал с Саутгейтом, но я не думаю, что Грилиш будет готов или успеет набрать хорошую форму. Ему нужно восстановиться. Ему нужно хорошо восстановиться, чтобы мы могли его использовать как можно больше», - сказал Гвардиола.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Манчестер Юнайтед».