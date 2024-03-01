​Почеттино ответил на вопрос о целях «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами. У Аргентинца спросили о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Побеждать в каждом матче. Если где-то мы не будем показывать хорошую игру, то мы хотим возвращаться сильнее. Надеюсь, мы сможем дойти до финала Кубка Англии и провести ещё один матч на «Уэмбли», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, что на неделе «Челси» обыграл «Лидс» (3:2) и пробился в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет против «Лестера».

На прошлых выходных «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка лиги со счётом 0:1.