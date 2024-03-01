​Постекоглу назвал цели «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пообщался с журналистами в преддверии дерби против «Кристал Пэлас». У специалиста спросили, является ли целью команды финиш в топ-4 Премьер-лиги.

«Мы постараемся продолжать идти вперёд и завершить сезон сильными. Также мы хотим продолжать развивать футболистов и наш игровой стиль. Посмотрим, к чему нас это приведёт в конце сезона и, что более важно, как это настроит нас на будущее», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.