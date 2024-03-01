​«Тоттенхэм» потерял важного игрока

Нападающий Ришарлисон угодил в лазарет «Тоттенхэма» с травмой. В ходе пятничной пресс-конференции главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу сообщил журналистам о том, что бразилец пропустит до четырёх недель. Информацию передаёт BBC.

В сезоне 2023/2024 Ришарлисон провёл за «Тоттенхэм» 25 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Кристал Пэлас» на своём поле. Стартовый свисток в дерби прозвучит в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.