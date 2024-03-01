Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» потерял важного игрока

01 Марта 2024 • 18:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
1 1.47 X 4.70 2 6.40
Через 22 ч. 8 мин.

Нападающий Ришарлисон угодил в лазарет «Тоттенхэма» с травмой. В ходе пятничной пресс-конференции главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу сообщил журналистам о том, что бразилец пропустит до четырёх недель. Информацию передаёт BBC.

В сезоне 2023/2024 Ришарлисон провёл за «Тоттенхэм» 25 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Кристал Пэлас» на своём поле. Стартовый свисток в дерби прозвучит в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Ришарлисон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Марта
19:20
Прогноз на точный счёт матча Тоттенхэм — Кристал Пэлас чемпионата Англии — 2 марта 2024
18:57
​Постекоглу назвал цели «Тоттенхэма»
18:52
​«Тоттенхэм» потерял важного игрока
18:45
​Постекоглу не порадовал долгий перерыв между матчами «Тоттенхэма»
17:23
Надёжная ставка и прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас АПЛ — 2 марта 2024
29 Февраля
12:47
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поспорят за таланта из «Копенгагена»
28 Февраля
16:53
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Нусе
16:43
«Тоттенхэм» выбирает между игроками «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас»
15:27
«Кристал Пэлас» продлил контракт с полузащитником
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Холанн забил 79 голов за «Манчестер Сити» с момента дебюта – на 30 больше, чем ближайший преследователь из АПЛ ​Названы причины, по которым Хави решил уйти из «Барселоны»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
«Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Ольховский оценил игру Медведева на турнире в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.03.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Челси Челси
3.05 3.45 2.23
Видео
02.03.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
2.80 3.65 2.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.79 4.00 3.80
Видео
02.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.67 3.90 4.60
Видео
02.03.24 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Вест Хэм
2.04 3.65 3.30
Видео
02.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
7.40 4.80 1.38
Видео
02.03.24 в 20:30
Лутон Таун Лутон Таун
Астон Вилла Астон Вилла
4.00 4.00 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
19:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп не связывает успехи «Ливерпуля» с провальным матчем против «Арсенала»
19:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о календаре «Манчестер Сити»
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола дал понять, что Грилиш не сыграет в марте
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино ответил на вопрос о целях «Челси»
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу назвал цели «Тоттенхэма»
18:52 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» потерял важного игрока
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу не порадовал долгий перерыв между матчами «Тоттенхэма»
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Гласнер: «Постараемся обыграть «Тоттенхэм»
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби может заменить Клоппа в «Ливерпуле»
17:20 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино рассказал о выборе состава «Челси»
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино высказался о смене позиции Мудрика
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола ответил на вопрос о проблемах «Манчестер Юнайтед» после эпохи Фергюсона
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола оценил «Манчестер Юнайтед» перед дерби
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о жёсткой борьбе за титул АПЛ
Все новости
Рекомендуем