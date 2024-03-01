​Постекоглу не порадовал долгий перерыв между матчами «Тоттенхэма»

Матч «Тоттенхэма» против «Челси» в прошлом туре Премьер-лиги была перенесён из-за выступления «пенсионеров» в финале Кубка лиги. Комментарий по поводу перерыва дал рулевой «шпор» Анге Постекоглу.

«Это не идеально. Для нас сезон получается несколько разрозненным. Было много пауз и рестартов. Сейчас у нас впереди пара игр, а затем снова перерыв – на матчи сборных. По крайней мере, после этого у нас будут регулярные матчи.

Игра с «Кристал Пэлас»? Всегда сложно готовиться к матчам против команд, где недавно сменился тренер. С новым тренером всё естественным образом меняется. Обычно можно увидеть положительный эффект от этого. Но я по-прежнему думаю, что мы находимся на хорошей стадии своего развития. Мы делаем акцент на своей игре, а не на сопернике», - сказал Постекоглу.