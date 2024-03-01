​Гласнер: «Постараемся обыграть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о предстоящем дерби против «Тоттенхэма».

Стоит сказать, что «Кристал Пэлас» проигрывал «Тоттенхэму» в каждом из четырёх последних очных матчей – 0:3, 0:4, 0:1, 1:2.

«Я знаю об этой ужасной серии. Но то, что происходит в прошлом, не обязательно должно происходить в будущем. Мы готовимся к этому матчу.

Постекоглу проделал отличную работу в «Тоттенхэме», они обороняются очень высоко и агрессивно. Но мы едем к ним в гости с уверенностью и постараемся набрать три очка», - сказал Гласнер на пресс-конференции.