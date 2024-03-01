​Де Дзерби может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» продолжает работать над поиском нового тренера, ведь Юрген Клопп решил покинуть клуб по завершению сезона. Как сообщает The Guardian, мерсисайдский клуб включил в свой шорт-лист Роберто де Дзерби, который сейчас хорошо показывает себя у руля «Брайтона».

В то же время отмечается, что кандидатом номер один «Ливерпуль» считает Хаби Алонсо из «Байера».

Кроме того, в шорт-листе гранда Премьер-лиги находятся такие специалисты, как Рубен Аморим из «Спортинга» и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.