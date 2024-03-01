​Почеттино рассказал о выборе состава «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча против «Брентфорда» высказался на тему принятия кадровых решений.

«Кто выйдет в воротах? Не знаю, стоит ли вам говорить. Нужно дождаться момента, когда до старта игры останется час. Но игрок, который выйдет в основе, уже знает об этом.

Трудно ли принимать решение? Всегда тяжело, ведь ты можешь выбрать только 11 игроков. У тебя в команде 18, 19 или 20 доступных футболистов, и все они хотят играть. Мы принимаем решения на основе предварительного анализа и на основе того, что считаем правильным для различных обстоятельств», - сказал Почеттино на пятничной пресс-конференции.