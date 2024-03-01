​Почеттино высказался о смене позиции Мудрика

На неделе Михаил Мудрик забил гол в кубковом матче «Челси». При этом украинец по ходу матча действовал не на фланге, а по центру. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Это была хорошая возможность для Мудрика. С четырьмя игроками атаки – рядом со Стерлингом, Мадуэке и Джексоном – он имел возможность быть более вовлечённым в игру. Я был доволен им. Он завершал игру на левом фланге, но для него было хорошо иметь возможность действовать по центру. Он был более вовлечён и по-другому читал игру», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

В январе 2023 года «Челси» заплатил за Михаила Мудрика 70 миллионов евро.