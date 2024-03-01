​Гвардиола ответил на вопрос о проблемах «Манчестер Юнайтед» после эпохи Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции получил вопрос, почему, на его взгляд, тренерам не удаётся привести «Манчестер Юнайтед» к чемпионству.

«В больших клубах нужно побеждать. Это непросто для «Юнайтед», который пережил невероятно успешный период с сэром Алексом [Фергюсоном]. Справиться с давлением трудно, и я могу это понять. Раньше большие клубы проявляли больше терпения к своим тренерам, но сегодня давление слишком высоко. Но я не могу назвать точные причины [отсутствия чемпионств у «МЮ»], ведь меня там нет», - сказал Гвардиола журналистам.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал титул АПЛ в 2013 году. Это был последний сезон Алекса Фергюсона у руля команды.

В воскресенье, 3 марта, «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.