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​Гвардиола ответил на вопрос о проблемах «Манчестер Юнайтед» после эпохи Фергюсона

01 Марта 2024 • 16:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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03.03 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции получил вопрос, почему, на его взгляд, тренерам не удаётся привести «Манчестер Юнайтед» к чемпионству.

«В больших клубах нужно побеждать. Это непросто для «Юнайтед», который пережил невероятно успешный период с сэром Алексом [Фергюсоном]. Справиться с давлением трудно, и я могу это понять. Раньше большие клубы проявляли больше терпения к своим тренерам, но сегодня давление слишком высоко. Но я не могу назвать точные причины [отсутствия чемпионств у «МЮ»], ведь меня там нет», - сказал Гвардиола журналистам.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал титул АПЛ в 2013 году. Это был последний сезон Алекса Фергюсона у руля команды.

В воскресенье, 3 марта, «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

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