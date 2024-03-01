​Гвардиола оценил «Манчестер Юнайтед» перед дерби

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Юнайтед».

«Из своего опыта я научился быть более спокойным и расслабленным перед такими играми. Не нужно говорить много – нужно просто сосредоточиться на тактике и вещах, которые нужно сделать на поле для победы. Не стоит давать волю эмоциям.

«Манчестер Юнайтед» за последнее время обыграл на выезде «Вулверхэмптон», «Лутон» и «Астон Виллу». Мы знаем, как сложно это сделать. Чтобы выиграть на поле «Астон Виллы», нужно обладать невероятным качеством.

Так всегда было с «Манчестер Юнайтед»: когда они играют хорошо, то побеждают. На дворе март, а у них в 2024 году только одно поражение – на прошлой неделе дома. Стабильность, которую они демонстрируют в этом сезоне, налицо. Но мы постараемся набрать три очка», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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