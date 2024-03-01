​У Хаби Алонсо есть важное соглашение с «Байером» - тренер интересен «Ливерпулю» и «Баварии»

На рынке тренеров разгорается борьба за Хаби Алонсо. Пригласить этого специалиста хотят «Ливерпуль» и «Бавария», которые ищут замену для Юргена Клоппа и Томаса Тухеля соответственно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror, у Алонсо есть устная договорённость с «Байером». Леверкузенский клуб позволит тренеру уйти летом при поступлении «подходящего предложения».

Между тем, журналист Грэм Бэйли сообщает – в «Ливерпуле» осторожно считают, что Хаби Алонсо выберет именно их клуб, а не «Баварию».

Как известно, «Байер» Хаби Алонсо сейчас занимает первое место в таблице Бундеслиги.

​Замена Клоппу: «Ливерпуль» сделал запрос по Хаби Алонсо