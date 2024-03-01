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Салах, Трент, Нуньес: сроки возвращения лидеров «Ливерпуля» после травм

01 Марта 2024 • 17:00 Комментировать

«Ливерпуль» из-за травм вынужден привлекать к играм дублёров. Они уже помогли Юргену Клоппу выиграть Кубок лиги и пробиться в следующий этап Кубка Англии, но немецкий специалист всё же ждёт выздоровления основных игроков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, когда вернётся основа.

Вернуться вскоре

Видимо, в скором времени стоит ждать возвращения Трента Александера-Арнольда и Доминика Собослаи. По крайней мере Юрген Клопп недавно говорил об этом. «Трент и Доминик возвращаются, но пока не участвуют в командных тренировках, а это значит, что они тоже недоступны», – отмечал немец.

По данным прессы, Александер-Арнольд должен вернуться в строй до конца марта. Собослаи вроде стоит ждать уже в ближайшие недели. Также до конца марта должен поправиться Кёртис Джонс.

Про травмы Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса подробностей немного. У египтянина были проблемы с задней поверхностью бедра, и, возможно, он вернётся уже в самое ближайшее время. Нуньес, по данным прессы, мог быть даже в заявке на матч с «Челси» в минувшие выходные, но на деле пропустил и поединок с «Саутгемптоном» в среду. В общем, кажется, что уругваец близок к возвращению на поле.

Пока неясно, когда оправится Ватару Эндо. Каких-то сроков нет, но при этом его травма не выглядит крайне серьёзной. В «Ливерпуле» надеются, что это случится скоро.

Вернутся в этом сезоне

Срок возвращения Алиссона точно не известен. Клопп недавно отмечал: «У него мышечная травма, и мы не знаем точно, сколько времени займёт, но его наверняка не будет в обозримом будущем». По данным прессы, бразилец вновь будет в строю в середине апреля. Примерно в это же время от своей травмы должен оправиться Диогу Жота.

Вряд ли быстро в строй вернётся Райан Гравенберх. «Это травма связок, могло быть гораздо хуже», – признавался немецкий тренер. Такие повреждения лечатся небыстро, но в отсутствие разрыва можно ждать выздоровления в обозримом будущем.

 «Я увидел, как Стефан Байчетич тренируется отдельно, и подумал: «Почему он не работает с командой?» Ему ещё не дали зелёный свет, и никто не хочет его задерживать», – эти слова намекают, что испанец в этом сезоне будет в строю после своей тяжёлой травмы. С учётом текущих кадровых проблем даже Байчетич не помешает Клоппу.

Не сыграют в этом сезоне

Под руководством Клоппа в «Ливерпуле» уже точно не сыграет Жоэль Матип. Камерунец в декабре порвал крестообразные связки, так что вернётся он в лучшем случае лишь летом.

Видимо, не выйдет на поле и Тьяго Алькантара. Испанец довольно травматичен в принципе, так что любое повреждение может на долгий срок его оставить вне игры. Клопп недавно подтверждал, что по Алькантаре сроков нет.

Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп АПЛ Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Доминик Собослаи Дарвин Нуньес ещё теги
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