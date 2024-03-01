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Полузащитник «Арсенала» Райс сделал признание

01 Марта 2024 • 12:08 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о выступлениях за «канониров». Он перешел в столичный клуб из «Астон Виллы» минувшим летом.

«Команда многому научилась в прошлом году. Мы стали сильнее и имеем больше веры. Когда нам забивают гол, мы всегда верим, что можем отыграться. Для меня огромная честь выступать за этот клуб», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По итогам 26 туров Английской премьер-лиги «канониры» набрали 58 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В текущем сезоне Деклан сыграл 38 поединков, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс
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