Полузащитник «Арсенала» Райс сделал признание

Хавбек лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о выступлениях за «канониров». Он перешел в столичный клуб из «Астон Виллы» минувшим летом.

«Команда многому научилась в прошлом году. Мы стали сильнее и имеем больше веры. Когда нам забивают гол, мы всегда верим, что можем отыграться. Для меня огромная честь выступать за этот клуб», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По итогам 26 туров Английской премьер-лиги «канониры» набрали 58 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В текущем сезоне Деклан сыграл 38 поединков, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.