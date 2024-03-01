Артета высказался о восстановлении Жезуса

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался состоянии здоровья травмированного форварда Габриэля Жезуса. Бразилец пропустил пять игр из-за проблем с коленом.

«Габриэль сейчас в хорошей форме. Но нам нужно, чтобы он был в лучших своих кондициях. Поэтому не хотели рисковать. Сейчас хотим убедиться, что правильно его нагружаем», - передает слова испанского специалиста инсайдер Сэми Мокбэл в социальных сетях.

В текущем сезоне Габриэль принял участие в 23 поединках за «канониров», отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его стоимость – 70 миллионов евро.