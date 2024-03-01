​Семья Холанна поддержала пента-трик Эрлинга приличествующим образом

27 февраля 2024 года наверняка будет вписано в книгу славы и гордости семьи Холаннов. В этот день они забили восемь голов - и это не шутка. Пять мячей забил в ворота несчастного «Лутон Таун» в кубковом матче сам Эрлинг, главный футболист семьи, но стараются не отставать от него и младшие.

В этот же день двоюродный брат Эрлинга, Альберт Тьяланн, забил три мяча в игре норвежского «Молде» U19, хотя и в товарищеском матче в Испании, во время тренировочного сбора.

Юношеский «Молде» сразился с «Васкес Культураль» и обыграл того практически с тем же счетом, что «МС» «Лутон Таун» - если там было 6:2, то у «Молде» - 6:1.