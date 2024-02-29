Ширер: «Вылет из Кубка Англии стал бы катастрофой для «Манчестер Юнайтед»

В среду английский «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Ноттингем Форест» и пробился в следующий раунд Кубка Англии - второго по престижу турнира в клубном английском футболе. Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер считает, что у подопечных нидерландского специалиста Эрика тен Хага не было права проиграть этот матч:

- Это была очень важная игра для команды и для тренера. У «Манчестер Юнайтед» не было права проиграть матч, вылет из Кубка Англии стал бы катастрофой, - цитирует слова Алана Ширера BBC Sport.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке Англии в 2016 году.