Какие английские клубы сыграют в новой Лиге чемпионов в сезоне-2024/25

Европейский сезон входит в финальную стадию, и борьба за высокие места обостряется. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает, какие английские клубы пробьются в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Новый формат Лиги чемпионов – новые правила

В следующем сезоне Лига чемпионов впервые будет разыграна по новой формуле. Одно из главных новшеств – возможность выставлять дополнительного участника при достижении определённого результата.

Англия точно направит в главный еврокубок четыре лучшие команды по итогам розыгрыша Премьер-лиги. Кроме того, в турнир получат прямые путёвки победители Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона при условии, что они не попадут в топ-4 чемпионата. Эти правила не изменились. Однако в следующем сезоне по дополнительному месту в главном еврокубке получат страны, которые займут первые два места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего розыгрыша еврокубков.

Дополнительные места в Лиге чемпионов из-за побед в еврокубках

В плей-офф Лиги чемпионов от Англии остались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Победа любого из этих клубов в главном еврокубке едва ли повлияет на представительство Англии в будущем сезоне. «Горожане» опережают пятый «Тоттенхэм» на 12 очков (на 9 по потерянным), а «Арсенал» – на 11 (на 8).

На победу в Лиге Европы претендуют три английских клуба: «Ливерпуль», «Брайтон» и «Вест Хэм». Мерсисадйцы возглавляют таблицу Премьер-лиги, так что в Лигу чемпионов они и так должны попасть. «Брайтон» и «Вест Хэм» же в случае успеха во втором по значимости еврокубке как раз увеличат квоту Англии в главном континентальном турнире на будущий сезон. Справедливости ради отметим, что шансы «чаев» и «молотобойцев» на успех в Лиге Европы не очень серьёзны.

Таблица коэффициентов УЕФА

Две лучшие страны таблицы коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона также получат по месту в Лигу чемпионов. Англия пока третья, отставая от Италии и Германии. Серия А, которая в еврокубках сохранила всех семерых представителей, едва ли уже упустит своё место. Главный конкурент Премьер-лиги – это Бундеслига. Немецкие клубы в этом сезоне набрали 14,500, а английские – 13,875. Расстояние серьёзное, но отыгрываемое. В этом смысле важным будет противостояние «Вест Хэма» и «Фрайбурга» в 1/8 Лиги Европы.

Кто от Англии сыграет в Лиге чемпионов?

Почти нет сомнений, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал» пробьются в Лигу чемпионов. Главная борьба идёт за четвёртое место, на которое претендуют «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Если английские клубы хорошо выступят в еврокубках в текущем сезоне, то из указанного трио в Лигу чемпионов пробьются два коллектива.

«Брайтон» и «Вест Хэм» через Премьер-лигу уже едва ли могут на что-то рассчитывать, но есть возможность выиграть Лигу Европы.

Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы

Роман Андреев