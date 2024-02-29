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Оби Микель склоняет Осимхена к переходу в клуб АПЛ

29 Февраля 2024 • 20:54 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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02.03 18:00

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель рассказал, в каком клубе должен выступать форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

«Между «Челси» и Осимхеном есть взаимный интерес. Думаю, ему нравится этот клуб, и он хотел бы перейти туда», - приводит слова бывшего хавбека издание Goal.

Также Джон признался, что пытается склонить своего экс-товарища по сборной Нигерии к переходу в лондонский клуб. По его мнению, «аристократам» не хватает именно такого нападающего для успешного выступления.

Ранее стало известно, что Осимхен покинет итальянскую команду в конце сезона. Футболист хочет попробовать свои силы в другом европейском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Серия А Наполи Джон Оби Микель АПЛ Виктор Осимхен ещё теги

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