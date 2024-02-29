Артета: «Тимбер ещё не готов стать частью команды»

Микель Артета, рулевой лондонского «Арсенала» оценил прогресс в восстановлении защитника своей команды Юррьена Тимбера. Ранее сообщалось о том, что Тимбер уже приступил к тренировкам со своим клубом и даже занимается в общей группе.

«Он всё ещё не готов стать частью команды, но персонал очень доволен его отношением и преданностью делу. Но его форма действительно хороша», - цитирует Артету инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Напомним, что Тимбер выбыл из-за травмы связок колена в первом же матче за «канониров» в АПЛ. Это случилось в августе, когда «Арсенал» принимал дома «Ноттингем Форест» (2:1). С тех пор за свой клуб, в который он перешёл минувшим летом, Тимбер не играл.

Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»