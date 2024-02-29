​Холанн хочет в «Реал» - журналист

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в будущем хочет поиграть за мадридский «Реал». Об этом сообщает Madrid Xtra, приводя комментарий известного журналиста Сэма Ли.

«Думаю, все знают, что Холанн хочет играть за «Реал». Я не думаю, что это желание когда-нибудь может исчезнуть. Но что «Манчестер Сити» может сделать, так это продолжать создавать среду, в которой Холанн будет хотеть продолжать играть в футбол и, очевидно, зарабатывать много денег», - сказал Ли.

Стоит сказать, что информация о желании Эрлинга Холанна поиграть за «Реал» в прессе уже появлялась не раз.

​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу