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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хёйлунн, Фоден и Сака сразятся за звание игрока февраля в АПЛ

29 Февраля 2024 • 17:19 Комментировать

Пресс-служба Английской премьер-лиги объявила претендентов на звание лучшего игрока февраля, в него попали сразу семь футболистов.

Так, в список вошли Фил Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Расмус Хёйлунн («Манчестер Юнайтед»), Родриго Мунис («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Ранее в АПЛ объявили кандидатов на звание лучшего тренера месяца. Туда попали рулевой «Арсенала» Микель Артета и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Турнирную таблицу Премьер-лиги на данный момент с 60 баллами возглавляет «Ливерпуль», у «МС» 59 баллов, у «Арсенала» - 58.

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АПЛ Паскаль Гросс Фил Фоден Букайо Сака Олли Уоткинс Расмус Хёйлунн Жоао Гомес Родриго Мунис ещё теги
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