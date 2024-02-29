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​«Арсенал» принял решение по Жоржиньо

29 Февраля 2024 • 16:43 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Арсенал
04.03 23:00

В «Арсенале» определились с будущим полузащитника Жоржиньо. Как сообщает The Independent со ссылкой на PA, лондонский клуб хочет подписать новый контракт с итальянцем. В настоящий момент «канониры» готовятся к старту переговорного процесса.

К решению о старте переговоров с Жоржиньо «Арсенал» подтолкнули выступления футболиста на высоком уровне в последнее время.

Действующий контракт Жоржиньо с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. За «канониров» футболист выступает с конца января 2023 года после перехода из другого лондонского клуба – из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жоржиньо

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