​«Арсенал» принял решение по Жоржиньо

В «Арсенале» определились с будущим полузащитника Жоржиньо. Как сообщает The Independent со ссылкой на PA, лондонский клуб хочет подписать новый контракт с итальянцем. В настоящий момент «канониры» готовятся к старту переговорного процесса.

К решению о старте переговоров с Жоржиньо «Арсенал» подтолкнули выступления футболиста на высоком уровне в последнее время.

Действующий контракт Жоржиньо с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. За «канониров» футболист выступает с конца января 2023 года после перехода из другого лондонского клуба – из «Челси».