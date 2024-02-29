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​В Англии объяснили ранее время начала дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

29 Февраля 2024 • 15:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Матчи Английской премьер-лиги по воскресеньям обычно начинаются в 14:00 и 16:30 по местному времени (17:00 и 19:30 мск). Впрочем, дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в ближайшее воскресенье, 3 марта, стартует в 15:30 (18:30 мск).

Как сообщает на своих страницах портал Goal, ранее начало матча согласовали полиция и телевещатель. Дело в том, что начало игры в 16:30 считается слишком рискованным, когда речь идёт о матчах такого масштаба, где есть большой риск столкновений между фанатами. Ранее начало матча даёт снижение риска столкновений перед игрой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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