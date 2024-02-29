​В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на насмешки над Фернандешем

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша высмеяли в социальных сетях после недавнего матча с «Фулхэмом». Португалец после столкновения с соперником корчился от боли, но затем вдруг продолжил игру, как будто ничего не произошло. Оказалось, что Фернандеш на самом деле травмировался. В клубе дали комментарий по поводу ситуации.

«Большинство игроков попросили бы замену. Бруну оставался на поле до финального свистка и пытался добиться результата. Против «Ноттингем Форест» в среду он играл, преодолевая боль. Тот эпизод [в матче с «Фулхэмом»] был далёк от театральности – он стал свидетельством самоотверженности, стойкости и лидерства Бруну», - приводит Goal комментарий источника в клубе.