​Гвардиола, Артета и тен Хаг поборются за награду в АПЛ

Английская премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру месяца по итогам февраля. За награду борются три специалиста – Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал») и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).

«Арсенал» в феврале выиграл все четыре матча Премьер-лиги с разностью мячей +16. «Манчестер Сити» в уходящем месяце отпраздновал четыре победы при одной ничьей. А «Манчестер Юнайтед» за указанный период выиграл три матча чемпионата при одном поражении.

Отметим, что лучшим тренером АПЛ по итогам января признавался Юрген Клопп из «Ливерпуля».