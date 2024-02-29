​«Ливерпуль» ищет замену для Клоппа – в списке шесть тренеров

Юрген Клопп покинет тренерский мостик в «Ливерпуле» по завершению нынешнего сезона, о чём уже было объявлено. Мерсисайдский клуб ищет специалиста, который сменит немца у руля команды ближайшим летом.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на The Athletic, в списке «Ливерпуля» находятся шесть тренеров – Хаби Алонсо («Байер»), Рубен Аморим («Спортинг» Лиссабон), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Франк Эз («Ланс»).

«Ливерпуль» сейчас лидирует в Премьер-лиге Англии. Ближайший матч команда Юргена Клоппа проведёт в субботу, 2 марта, - против «Ноттингем Форест» на выезде.

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