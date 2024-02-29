​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» ищет нового тренера после того, как в январе Юрген Клопп объявил о решении уйти из клуба по завершению сезона. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic, в расширенном списке кандидатов для «Ливерпуля» находится Франк Эз из «Ланса».

Франк Эз тренирует первую команду «Ланса» уже четыре года. «Кроваво-золотые» сейчас занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1. При этом прошлый чемпионат они завершили вторыми и даже выступили на групповой стадии Лиги чемпионов, где заняли третье место.

Отметим, что «Ливерпуль» после двадцати шести туров является лидером Английской премьер-лиги.

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