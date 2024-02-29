Вингер «Хетафе» Мэйсон Гринвуд, контракт которого принадлежит «Манчестер Юнайтед», может остаться в испанском клубе.

Как утверждает Times Sport, «Хетафе» готов начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении пребывания Мэйсона Гринвуда в клубе. Сообщается, что испанский коллектив хочет обсудить еще одну аренду футболиста, но не исключен и полноценный трансфер.

Ранее стало известно, что сам Гринвуд не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания арендного соглашения с «Хетафе».

Стоит сказать, по данным СМИ, в Ла Лиге за Гринвудом также следят «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в семь с половиной миллионов евро.