«Ливерпуль» летом может подписать вингера «Брентфорда»

«Ливерпуль» летом может приобрести вингера «Брентфорда» Бриана Мбёмо. По информации от Daily Express, мерсисайдцы будут готовы пригласить 24-летнего француза, если «Брентфорд» вылетит в Чемпионшип. В таком случае вингер будет доступен на трансферном рынке по выгодной цене.

«Брентфорд» в настоящий момент находится на 16 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги и имеет отрыв в 5 очков от зоны вылета. При этом у 18 «Лутона» в активе есть матч в запасе.

Мбёмо в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии записал на свой актив 7 голов и 3 результативные передачи. За свою команду француз выступает с 2019 года.