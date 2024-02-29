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«Ливерпуль» летом может подписать вингера «Брентфорда»

29 Февраля 2024 • 14:11 Комментировать

«Ливерпуль» летом может приобрести вингера «Брентфорда» Бриана Мбёмо. По информации от Daily Express, мерсисайдцы будут готовы пригласить 24-летнего француза, если «Брентфорд» вылетит в Чемпионшип. В таком случае вингер будет доступен на трансферном рынке по выгодной цене.

«Брентфорд» в настоящий момент находится на 16 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги и имеет отрыв в 5 очков от зоны вылета. При этом у 18 «Лутона» в активе есть матч в запасе.

Мбёмо в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии записал на свой актив 7 голов и 3 результативные передачи. За свою команду француз выступает с 2019 года.

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