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«Челси» отпустил вратаря в Швецию официально

29 Февраля 2024 • 14:06 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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02.03 18:00

Финский вратарь Лукас Бергстрём на правах аренды перебрался из «Челси» в шведский клуб «Броммапойкарна». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива.

21-летний футболист продлил трудовой договор с «Челси» до лета 2025 года и отпустил Бергстрёма в аренду до конца нынешнего года.

Стоит сказать, что в основном составе «Челси» Бергстрём пока не провел ни одного официального матча.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 800 тысяч евро.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков в 25 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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