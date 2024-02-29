«Челси» отпустил вратаря в Швецию

Финский вратарь Лукас Бергстрём на правах аренды перебрался из «Челси» в шведский клуб «Броммапойкарна». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива.

21-летний футболист продлил трудовой договор с «Челси» до лета 2025 года и отпустил Бергстрёма в аренду до конца нынешнего года.

Стоит сказать, что в основном составе «Челси» Бергстрём пока не провел ни одного официального матча.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 800 тысяч евро.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков в 25 матчах.