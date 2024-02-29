Онана: «Манчестер Юнайтед» постараеся победить «Манчестер Сити»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился мыслями насчет предстоящей встречи с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги.

«В команде все понимают, насколько важна эта игра для тех, кто связан с «МЮ». Мы знаем, что будет тяжело, но будем стараться играть на победу. Конечно, это непростая задача, но мы верим друг в друга. Команда готова сражаться», - передает слова голкипера UtdPlug в социальных сетях.

Дерби Манчестера состоится в воскресенье, 3 марта, начало – 18:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» - шестое.