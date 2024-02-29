Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ

Руководство «Ливерпуля» сделало предложение главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом информирует Teamtalk.

Согласно сведениям журналистов, английский топ-клуб предложил испанскому специалисту трехлетнее трудовое соглашение. Алонсо является главным претендентом на замену Юргену Клоппу. Немецкий наставник покинет мерсисайдцев по завершении текущего сезона.

Хаби занял пост главного тренера леверкузенского коллектива в октябре 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Под его руководством «фармацевты» уверенно лидируют в Бундеслиге, опережая идущую второй «Баварию» на восемь очков.