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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поспорят за таланта из «Копенгагена»

29 Февраля 2024 • 12:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
1 1.50 X 4.50 2 6.20
02.03 18:00

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм» поспорят за таланта из «Копенгагена». Речь идёт о полузащитнике Руни Бардагжи, который показал впечатляющую игру в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» всерьёз интересуются 18-летним шведом с кувейтскими корнями. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Бардагжи отметился забитым голом в ворота «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе. Отметим, что «Копенгаген» вышел в раунд плей-офф со второй строчки, а манкунианцы заняли последнее место в группе.

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