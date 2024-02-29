Сон близок к новому контракту с «Тоттенхэмом»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин близок к подписанию нового трудового соглашения. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно данным источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. За лондонский коллектив кореец выступает с 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард принял участие в 23 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть результативных передач.