«Манчестер Юнайтед» может потратить 100 млн евро на двух полузащитников

Два игрока «Кристал Пэлас» могут перейти в другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, в сфере интересов манкунианского гранда находятся полузащитники Майкл Олисе и Эберечи Эзе. Суммарно сделка обойдется «Юнайтед» в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Олисе провел 11 матчей, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Эзе, в свою очередь, поучаствовал в 20 поединках «Кристал Пэлас». Полузащитник отметился пятью голами и тремя ассистами.

После 26 туров «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.