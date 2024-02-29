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«Манчестер Юнайтед» может дать второй шанс Гринвуду

29 Февраля 2024 • 10:43 Комментировать

Боссы «Манчестер Юнайтед» определились со сроками принятия решение относительно будущего форварда Мэйсона Гринвуда, ныне играющего на правах аренды за испанский клуб «Хетафе». Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

Манкунианский топ-клуб примет решение по нападающему до конца мая текущего года. Новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф не исключает второго шанса для 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне Гринвуд принял участие в 25 встречах, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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