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Почеттино рассказал, что нужно сделать Мудрику для раскрытия потенциала

29 Февраля 2024 • 10:35 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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02.03 18:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что нужно сделать вингеру Михаилу Мудрику для раскрытия своего потенциала. Напомним, год назад «синие» заплатили донецкому «Шахтёру» 70 миллионов евро за украинца, который пока не смог оправдать ожидания руководства.

«Мудрик обладает невероятным талантом, но ты должен привнести свои способности в команду. Для этого требуется время», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча с «Лидсом» в Кубке Англии.

Мудрик забил в нынешнем сезоне 5 голов во всех турнирах. 3 из них были забиты в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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