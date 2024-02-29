Новый владелец «Манчестер Юнайтед» нашёл усиление для команды

Защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто может продолжить карьеру в английском гранде, об этом рапортуют журналисты 90min. Заинтересованность в трансфере игрока проявляет новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. Бизнесмен хочет видеть этого футболиста на «Олд Траффорд».

Тино является воспитанником лондонского «Челси». В системе «пенсионеров» защитник находился с 2009 по 2021 год. Затем он перебрался в «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 28 поединках во всех турнирах. На счету футболиста одна голевая передача. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.