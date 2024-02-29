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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед»

29 Февраля 2024 • 12:10 Комментировать

Точный удар Виргила Ван Дейка за две минуты до конца дополнительного времени матча в финале Кубка английской лиги против «Челси» позволил «Ливерпулю» завоевать свой 68-й трофей в истории. Эта победа привела к тому, что «красные» стали самым титулованным клубом Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах Англии, которые завоевали больше всего трофеев в своей истории.

Главные толстосумы

«Челси» и «Манчестер Сити» – главные транжиры и толстосумы пары последних десятилетий в АПЛ – имеют на данный момент по 34 трофея. При этом саму лигу «горожане» выигрывали чаще (9 побед против 6) и наверняка с лёгкостью наберут ещё титулов в ближайшие годы. Учитывая, что только в прошлом сезоне Пеп Гвардиола и его подопечные взяли пять трофеев, пока что с трудом представляется, кто сможет прервать гегемонию «Манчестер Сити» в АПЛ. В последних трёх сезонах «горожане» неизменно одерживали победу в главной английской лиге.

В иной ситуации оказался «Челси», который в последние годы всё чаще стал только играть в финалах. В последний раз «пенсионеры» становились чемпионами АПЛ в сезоне-2016/2017.

Тройка лидеров

Лондонский «Арсенал» и его 49 трофеев выглядят внушительно. Вместе с Арсеном Венгером были достигнуты три победы из 13 в рамках АПЛ. Но больше всего «канониры» побеждали в рамках Суперкубка Англии (17). По этому показателю они уступают только «Манчестер Юнайтед» и его 21 трофею.

Между тем «красные дьяволы» 20 раз выигрывали элитный английский дивизион 20 раз, из которых 13 побед были достигнуты уже в рамках АПЛ. Все эти трофеи были взяты под руководством сэра Алекса Фергюсона. Последний титул «Манчестер Юнайтед» заработал ровно год назад. В рамках Кубка английской лиги подопечные Эрика тен Хага обыграли «Ньюкасл» со счётом 2:0.

Через год победа в этом же турнира позволила «Ливерпулю» стать самым титулованным клубом Англии. Возможно, что в свой последний сезон Юрген Клопп сможет забрать ещё трофеев, учитывая, что в Лиге Европы «красные» являются главным претендентом и лидируют на текущий момент в АПЛ.

Самые титулованные клубы Англии

Клуб
Количество титулов
«Ливерпуль» 68
«Манчестер Юнайтед» 67
«Арсенал» 49
«Манчестер Сити» 34
«Челси» 34
«Тоттенхэм» 26
«Астон Вилла» 25
«Эвертон» 24

Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ

Константин Лицин

 

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Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон АПЛ ещё теги
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