Точный удар Виргила Ван Дейка за две минуты до конца дополнительного времени матча в финале Кубка английской лиги против «Челси» позволил «Ливерпулю» завоевать свой 68-й трофей в истории. Эта победа привела к тому, что «красные» стали самым титулованным клубом Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах Англии, которые завоевали больше всего трофеев в своей истории.

Главные толстосумы

«Челси» и «Манчестер Сити» – главные транжиры и толстосумы пары последних десятилетий в АПЛ – имеют на данный момент по 34 трофея. При этом саму лигу «горожане» выигрывали чаще (9 побед против 6) и наверняка с лёгкостью наберут ещё титулов в ближайшие годы. Учитывая, что только в прошлом сезоне Пеп Гвардиола и его подопечные взяли пять трофеев, пока что с трудом представляется, кто сможет прервать гегемонию «Манчестер Сити» в АПЛ. В последних трёх сезонах «горожане» неизменно одерживали победу в главной английской лиге.

В иной ситуации оказался «Челси», который в последние годы всё чаще стал только играть в финалах. В последний раз «пенсионеры» становились чемпионами АПЛ в сезоне-2016/2017.

Тройка лидеров

Лондонский «Арсенал» и его 49 трофеев выглядят внушительно. Вместе с Арсеном Венгером были достигнуты три победы из 13 в рамках АПЛ. Но больше всего «канониры» побеждали в рамках Суперкубка Англии (17). По этому показателю они уступают только «Манчестер Юнайтед» и его 21 трофею.

Между тем «красные дьяволы» 20 раз выигрывали элитный английский дивизион 20 раз, из которых 13 побед были достигнуты уже в рамках АПЛ. Все эти трофеи были взяты под руководством сэра Алекса Фергюсона. Последний титул «Манчестер Юнайтед» заработал ровно год назад. В рамках Кубка английской лиги подопечные Эрика тен Хага обыграли «Ньюкасл» со счётом 2:0.

Через год победа в этом же турнира позволила «Ливерпулю» стать самым титулованным клубом Англии. Возможно, что в свой последний сезон Юрген Клопп сможет забрать ещё трофеев, учитывая, что в Лиге Европы «красные» являются главным претендентом и лидируют на текущий момент в АПЛ.

Самые титулованные клубы Англии

Клуб Количество титулов «Ливерпуль» 68 «Манчестер Юнайтед» 67 «Арсенал» 49 «Манчестер Сити» 34 «Челси» 34 «Тоттенхэм» 26 «Астон Вилла» 25 «Эвертон» 24

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