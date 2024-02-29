Клопп оценил уровень игры Келлехера

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре голкипера команды Каомхина Келлехера.

«Каомхин – исключительный голкипер. Но каждому вратарю нужно найти свой ритм. Келлехер уверен в себе, он понимает, что в другой команде мог бы играть чаще. У нас же есть Алиссон, он – первый номер «Ливерпуля». После травмы Алиссона Каомхин занял его место в воротах. Все увидели, каким голкипером он является», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба клуба.

Контракт Келлехера с «красными» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.