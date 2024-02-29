«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из последних семи матчей

В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Ноттингем Форест». Подопечные Эрика тен Хага одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Каземиро в конце второго тайма.

Стоит отметить, что «красные дьяволы» одержали шесть побед в семи последних встречах.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» ждет очень серьезная проверка. Подопечные тен Хага на выезде встретятся с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура Премьер-лиги. Поединок пройдет в воскресенье, 3 марта, на «Этихаде».