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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из последних семи матчей

29 Февраля 2024 • 09:49 Комментировать (1)

В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Ноттингем Форест». Подопечные Эрика тен Хага одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Каземиро в конце второго тайма.

Стоит отметить, что «красные дьяволы» одержали шесть побед в семи последних встречах. 

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» ждет очень серьезная проверка. Подопечные тен Хага на выезде встретятся с «Манчестер Сити» в рамках 27-го тура Премьер-лиги. Поединок пройдет в воскресенье, 3 марта, на «Этихаде».

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1) Все комментарии
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Mihuto
29 Февраля 2024 в 10:01
Стоит отметить, что «красные дьяволы» одержали шесть побед в семи последних встречах. -А результаты игры с Фулхэмом , уже пересмотрели , а я это пропустил, про это нигде не писали.
Пишут чушь,не могут элементарно проверить свою отсебятину
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